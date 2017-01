Mexikanischer Peso stürzt vor Trump-PK auf Rekordtief

Die Sorge vor einem Handelskrieg mit den USA hat den mexikanischen Peso heute auf ein neues Rekordtief abstürzen lassen. Vor einer Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mussten in der vergangenen Nacht für einen Dollar zeitweise 21,85 Peso gezahlt werden und damit so viel wie noch nie. Seit dem Wahlsieg von Trump im November büßte der Peso bereits etwa 20 Prozent an Wert ein.

Wegen der großen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf Entwicklungen im Nachbarland. Mit Spannung wird erwartet, inwieweit Trump Signale zur künftigen Handelspolitik geben wird.

Anündigungen auf dem Prüfstand

Trump hatte sich im Wahlkampf und im Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder auf Mexiko eingeschossen. Er sprach von wirtschaftlicher Abschottung, stellte das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) infrage und kündigte Strafzölle auf mexikanische Waren an. Unklar ist, was er von seinen Plänen umsetzen will und kann.

Europas Anleger vorischtig

Europas Anleger ließen heute - vor der mit spannung erwarteten Pressekonferenz Trumps - Vorsicht walten. DAX und Euro Stoxx 50 traten am späten Vormittag mit 11.587 und 3.304 Punkte auf der Stelle. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,0535 Dollar.