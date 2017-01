Flüchtlinge: ÖVP will Obergrenze auf 17.000 halbieren

Die ÖVP will die Obergrenze der Zahl für Asylanträge halbieren. Heuer belaufe sich diese auf 35.000, soll jedoch auf 17.000 halbiert werden, sagte Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner heute bei der Pressekonferenz nach der Klausur des ÖVP-Regierungsteams in Pöllauberg (Steiermark).

Thema der Teamklausur war unter anderem Sicherheit und Integration. Aus Sicht der ÖVP sei die Zahl von 17.000 „wesentlich mehr als der Schnitt“ in den vergangenen 15 Jahren sowie „das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können“, so Mitterlehner. Die Pressekonferenz war kurz vor Mittag noch im Gange.

Auch Parlamentsklub in Klausur

Nach den Gremiensitzungen zu Wochenbeginn war das ÖVP-Regierungsteam gestern Abend in Pöllauberg zu einer Klausur zusammengetroffen. Auch der Parlamentsklub geht in Klausur. Er tagt bis morgen zum Thema Meinungsmache in Medien. Dabei stehen außerdem Reden von Klubchef Reinhold Lopatka und abschließend Mitterlehner auf dem Programm.