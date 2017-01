Zypern-Gespräche in entscheidender Phase

Die Verhandlungen über eine Wiedervereinigung des türkischen und des griechischen Teils Zyperns nach 43 Jahren Teilung gehen in eine entscheidende Phase. Beide Seiten wollten heute in Genf Landkarten mit ihren Territorialansprüchen in einer angestrebten föderalen Republik mit zwei Bundesstaaten vorlegen.

Von dem Ausgang der Verhandlungen hängt ab, ob morgen ein Gipfeltreffen zusammen mit den Staats- und Regierungsspitzen der Türkei, Griechenlands und Großbritanniens zustande kommt. Ob der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der griechische Regierungschef Alexis Tsipras und die britische Premierministerin Theresa May als Vertreterin der einstigen Kolonialmacht nach Genf reisen, sollte sich im Laufe des Tages entscheiden.

Guterres eröffnet Gesprächsrunde

Ohne Durchbruch sollte die Konferenz auf niedrigerem diplomatischem Niveau beginnen. Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres wollte die Gesprächsrunde in Genf auf jeden Fall persönlich eröffnen.

Bisher verhandeln die Vertreter der griechischen und türkischen Volksgruppen, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, miteinander. Der Grenzverlauf zwischen den beiden angestrebten Bundesstaaten der Föderation ist heiß umstritten. Die griechischen Zyprioten pochen unter anderem auf Rückgabe der Zitrusplantagenregion der Kleinstadt Morfou.