Verdacht auf Tierquälerei in nö. Schlachthof

In einem Schlachthof im Bezirk Melk (Niederösterreich) hat sich ein möglicher Fall von Tierquälerei ereignet: Schweine sollen in einem Wartestall gestanden sein, in dem es offenbar zu kalt war. Das Fleisch wies Rötungen auf, die zunächst mit einer ansteckenden Krankheit verwechselt worden seien, so die Landesveterinärdirektion.

Mehr dazu in noe.ORF.at