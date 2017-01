Russland dementiert US-Bericht

Der Kreml hat am Mittwoch umgehend US-Medienberichte dementiert, wonach Moskau kompromittierendes Material über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Händen habe. Das sei „vollkommen ausgedacht, eine Ente“, so Kreml-Sprecher Dimitri Peskow wenige Stunden vor Trumps erster Pressekonferenz seit rund einem halben Jahr. Die Frage führt vor allem in Sozialen Netzwerken unter Trump-Gegnern zu hitzigen Spekulationen - wohl in der Hoffnung, Trump könnte bald nach seiner Angelobung ein Impeachment-Verfahren ins Haus stehen.

