Pröll-Privatstiftung: RH schließt Prüfung nicht aus

Der Rechnungshof (RH) schließt eine Prüfung der Privatstiftung von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) nicht aus.

„Der Rechnungshof wird gegebenenfalls die notwendigen Schlüsse für sein Prüfprogramm daraus ziehen“, schrieb RH-Sprecher Christian Neuwirth heute im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Stiftung und Landesförderungen an diese sind nach einem „Falter“-Bericht ins mediale Blickfeld geraten.

Die Privatstiftung Prölls erhielt laut „Falter“-Angaben 1,35 Millionen Euro Subvention.

Ex-RH-Präsident Franz Fiedler sieht die Rechnungshöfe am Zug. „Auch wenn das Geld noch nicht verwendet wurde, es ist einmal geflossen. Es ist geflossen aus dem Haushalt Niederösterreichs, und es kann daher der Rechnungshof überprüfen, ob es nun zweckmäßig ist, diese Gelder anzusparen, wie es offenbar der Fall ist, oder ob nicht eine andere Vorgangsweise sinnvoller gewesen wäre“ sagte Fiedler heute im Ö1-Morgenjournal.

Prüfungen nicht angekündigt

„Der Rechnungshof kündigt aus guten Gründen in der Regel nicht an, ob und wen er prüfen wird. Der Rechnungshof verfolgt aber stets die aktuelle Berichterstattung wie jetzt auch rund um die Erwin-Pröll-Stifung“, so der RH-Sprecher heute. Pröll-Sprecher Peter Kirchweger hatte gesagt, die Stiftung werde jährlich von einem gerichtlich bestellten unabhängigen Stiftungsprüfer geprüft.

Laut „Salzburger Nachrichten“ („SN“, Mittwoch-Ausgabe) können die Zuwendungen des Landes - 1,35 Mio. Euro - vom niederösterreichischen Landesrechnungshof erst geprüft werden, wenn die öffentlichen Gelder verwendet werden. Landesförderungen könne man erst prüfen, wenn die Projekte konkret seien. „Für eine Privatstiftung sind wir nicht zuständig“, wurde Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband in den „SN“ zitiert.

Mitterlehner ortet „künstliche Aufregung“

Auch die Grünen riefen nach Aufklärung. Die niederösterreichische Klubobfrau Helga Krismer kündigte heute eine Anfrage im Landtag an. ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner kann die Empörung nicht nachvollziehen. Die Fakten seien bereits seit Jahren bekannt: „Ich sehe keinen neuen Sachverhalt“, so der Vizekanzler am Rande einer Pressekonferenz heute in Pöllauberg. Er sieht die ganze Problematik als „einigermaßen künstliche Aufregung“.

Die Causa sei zwar nicht Thema der Klausur, so Mitterlehner, er nahm jedoch kurz dazu Stellung. Er verwies darauf, dass die Beschlüsse in Niederösterreich „in voller Transparenz“ erfolgt seien, auch die Zwecke seien sichtbar und nachvollziehbar. Es gebe daher keinen neuen Sachverhalt.

Laut Angaben eines Prüfers seien auch „keine Mittel geflossen“, es bestehe auch „volle Offenheit“ betreffend Rechtsrahmen und politische Zielsetzungen. Dass es möglicherweise andere Meinungen gebe, sei in einem politischen Prozess wahrscheinlich, er teile jedoch die Meinung von Pröll und seinem Team, so Mitterlehner.