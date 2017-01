2016 deutlich mehr Neuwagen verkauft

Im Jahr 2016 sind in Österreich 329.604 Pkws neu zugelassen worden - das ist ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber 2015. Besonders gefragt war die Mittelklasse mit zwei Liter Hubraum, etwa 100 PS und Dieselmotor. In der Markenstatistik liegt VW klar vor Opel und Skoda.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at