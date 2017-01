Spekulationen über Kerns Grundsatzrede in Wels

Wenn SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern heute am späten Nachmittag seine erste große Grundsatzrede in der Welser Messe hält, ist ihm die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewiss.

Manche erwarteten im Vorfeld, dass Kern die Rede, die er mit einem knapp 150-seitigen Programmheft begleitet, dazu nützen werde, mit gezielten Provokationen die ÖVP in Neuwahlen zu treiben. Soweit Inhalte bisher durchgesickert sind, wird es dazu aber kaum kommen.

Aus „New Deal“ wird „Plan A“

Kerns bisherige Amtszeit begleitet seine Ankündigung eines „New Deal“. Aus diesem ist nun ein „Plan A“ geworden. Dieser ist offen gestaltet, der Kanzler betont, dass keiner seiner Vorschläge unveränderbar sei.

Die vermutlich brisantesten und auch interessantesten Forderungen dürften sich auf den Bereich Belebung und Schutz des österreichischen Arbeitsmarkts beziehen sowie auf Vorschläge in Sachen Wahlrecht. Was die steuerlichen Vorstellungen angeht, wird sich Kern ebenso im Wesentlichen an bekannte sozialdemokratische Vorstellungen halten wie im Schulbereich. Neues könnte es im Universitätssektor geben.

Rede soll wiederholt werden

Die Kern-Rede, der 1.500 Interessierte - vor allem eigene Funktionäre, aber auch Welser Bürger - zuhören sollen, wird kein Unikum bleiben. Schon einen Tag später hält er einen ähnlichen Vortrag vor Studenten der Fachhochschule Hagenberg, und in den kommenden Wochen dürfte die Rede auch bei der einen oder anderen Bundesländerveranstaltung wiederholt werden.

Die im „Plan A“ präsentierten Vorschläge wiederum sollen in den nächsten Monaten noch von den zuständigen Ressortchefs vertieft werden.