Trump hofft auf gutes Verhältnis

Russland stehe hinter den Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs. Das sagte der designierte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Wahl. Dass Russland allerdings belastendes Material gegen ihn in der Hand hat, wies Trump von sich. Sämtliche entsprechende Medienberichte seien frei erfunden. Ein gutes Verhältnis zu Russland sei zudem ein Vorteil, keine Belastung, so Trump. Er hoffe, dass er mit Russlands Präsident Wladimir Putin gut zusammenarbeiten könne.

