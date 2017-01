Liveinterview mit Bundeskanzler Christian Kern

SPÖ-Chef Christian Kern hat sich heute, in seiner Grundsatzrede in Wels, für eine grundlegende Veränderung im Land ausgesprochen und seinen „Plan A“ vorgelegt. Er wolle einen Staat, der „unternehmerisch denkt“ und nicht neue Schulden mache, und sprach sich unter anderem für eine Energiewende aus. Wie er seinen Plan A in der Regierung umsetzen will, dazu ist er live im Studio. Für erste Reaktionen seines Koalitionspartners ÖVP, schalten wir danach zur ÖVP-Klausur im steirischen Pöllauberg.

Trump: Russland steht hinter Hackerattacken

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht nun doch Russland hinter den Hackerangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfs. In den vergangenen Wochen hatte Trump entsprechende Erkenntnisse der US-Geheimdienste noch infrage gestellt. Was Trump sonst noch in seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Wahlsieg gesagt hat und wie das einzuordnen ist, dazu eine Live-Schaltung nach Washington.

Elbphilharmonie wird eröffnet

Die Hamburger Elbphilharmonie ist nach jahrelangen Verzögerungen und Bauskandalen – Baukosten: 789 Millionen Euro, das zehnfache des ursprünglich veranschlagten Preises – nun endlich fertig und wird heute Abend offiziell eröffnet. Das imposante Gebäude beherbergt einen Konzertsaal der Superlative, Luxuswohnungen, ein Luxushotel und ist längst zum neuen Wahrzeichen Hamburgs avanciert. Die Konzerte der Eröffnungs-Saison sind jedenfalls ausverkauft.

