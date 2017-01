Bulgarien stoppt Stromexport wegen extremer Kälte

Bulgarien stellt seinen Export von Strom wegen des drastisch gestiegenen Eigenverbrauchs ein. Der Stopp für die Nachbarstaaten auf dem Balkan werde in der Nacht zu Freitag in Kraft treten, hieß es in einer Anordnung von Energieministerin Temenuschka Petkowa heute. Darin ist vorgesehen, dass Exporteure von bulgarischem Strom keinen Zugang zum Transitnetz bekommen, bis sich die Lage entspannt.

Bis minus 26 Grad

Der Transit von Strom durch Bulgarien selbst soll allerdings weitergehen. Bei eisiger Kälte erreichte Bulgariens Stromverbrauch Anfang der Woche einen Rekordwert für die vergangenen 20 Jahre. Die Temperaturen fielen bis minus 26 Grad. Bulgariens Versuch, Strom von Rumänien zu kaufen, war gescheitert. Das Nachbarland hatte nach Angaben des Energieministeriums in Sofia wegen des ebenso gestiegenen Eigenbedarfs abgesagt.

Das Parlament in Sofia lehnte einen Vorstoß der Sozialisten ab, das gestoppte Projekt mit Russland zum Bau eines neuen Atomkraftwerks bei Belene an der Donau wiederzubeleben. Bulgariens einziges Atomkraftwerk aus kommunistischer Zeit bei Kosloduj an der Donau hat nur noch zwei 1000-Megawatt-Reaktoren. Vier 400-Megawatt-Meiler waren als Voraussetzung für den EU-Beitritt 2007 stillgelegt worden.