Klagemauer: Frauen gewinnen im Gebetsrechtestreit

Im Streit über Gleichberechtigung bei den Gebetsrechten an der Klagemauer in Jerusalem hat Israels Höchstes Gericht im Sinne einer Gruppe von Frauen entschieden. Vertreter der Regierung müssten innerhalb von 30 Tagen erklären, warum Frauen an der Klagemauer nicht aus Tora-Rollen lesen dürften, teilte das Gericht nach Medienberichten in Jerusalem heute mit.

