ÖVP will Halbierung der Asylhöchstzahl

Die ÖVP will die Höchstzahl an Asylanträgen halbieren. Nicht 35.000, sondern 17.000 Asylanträge seien „das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können“, sagte Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner heute nach der Klausur des schwarzen Regierungsteams im steirischen Pöllauberg. Die Ansagen seien „harsch, aber notwendig“, es handle sich um eine „Botschaft“ an die SPÖ und ein „Signal an die Bevölkerung“.

Mehr dazu in „Metapher“ für Integrationsnotwendigkeit