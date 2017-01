Historische Zypern-Konferenz beginnt in Genf

Erstmals seit 43 Jahren verhandeln in Genf Vertreter der Volksgruppen auf Zypern sowie der Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien über eine Wiedervereinigung der Mittelmeer-Insel.

Zunächst reisen die Außenminister an. UNO-Vermittler Espen Barth Eide nannte das Treffen ein historisches Ereignis. Er war zuversichtlich, dass in den kommenden Tagen eine dauerhafte Lösung mit zwei Bundesstaaten in einem föderalen System zustande kommt. Umstritten waren unter anderem eine rotierende Präsidentschaft, die genaue Grenzziehung und ob die Türkei weiter Soldaten auf Zypern stationieren darf.

Im Falle eines Durchbruchs würden auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und die britische Premierministerin Theresa May nach Genf reisen. Zypern ist seit 1974 zwischen türkischen und griechischen Zypern geteilt. Den türkischen Teil erkennt nur die Türkei an. Die Insel ist in der EU.