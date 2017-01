Wiener Musik-Uni feiert 200-Jahr-Jubiläum

Der Joseph-Haydn-Kammermusikwettbewerb und ein Beethoven-Wettbewerb sind nur einige der Veranstaltungen, mit denen die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) ihr 200-Jahr-Jubiläum feiert. Den Auftakt macht bereits heute Kirchenmusik mit dem Konzert „In excelso throno“ in der Kirche St. Ursula in der Johannesgasse in der Inneren Stadt.

