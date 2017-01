Schülerinnen stritten - Mutter zückte Gaspistole

Ein Streit zweier Schülerinnen in Leoben in der Steiermark hat dazu geführt, dass eine der beiden von der Mutter der anderen bedroht wurde. Die Schülerin zeigte bei der Polizei an, die Frau habe sie mit einer Gaspistole bedroht. Bei der 45-Jährigen wurde eine Gaspistole samt Munition sichergestellt.

