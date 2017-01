Eishockey: NHL-Star Owetschkin knackt magische Marke

Alexander Owetschkin hat in der National Hockey League (NHL) einen magischen Meilenstein erreicht. Der russische Superstar der Washington Capitals knackte in der Nacht auf heute mit einem Doppelpack im Schlager gegen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins die 1.000-Punkte-Marke. Washington setzte mit dem siebenten Sieg in Folge seinen Höhenflug in der NHL fort.

