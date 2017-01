Turbulente Jahre im Weißen Haus

Am 10. Februar 2007 hat der damals noch weitgehend unbekannte 45-jährige Barack Obama in Springfield (US-Bundesstaat Illininois) an geschichtsträchtiger Stelle seine Kandidatur als demokratischer Präsidentschaftskandidat bekanntgegeben. Was folgte, war ein vom Slogan „Yes we can“ geprägter Wahlkampf, ein fulminanter Wahlsieg und zwei turbulente Amtszeiten im Weißen Haus. Am 20. Jänner geht die 44. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten nun zu Ende - ORF.at zieht mit Bildern von zentralen Stationen Bilanz.

Lesen Sie mehr …