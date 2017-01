Werbung verneint Schädlichkeit

Ferrero tritt für die Verwendung von Palmöl mit einer Werbekampagne in Zeitungen und einem TV-Spot in die Bresche. Das Zugpferd des italienischen Süßigkeitenherstellers, der Nougataufstrich Nutella, habe nur wegen Palmöl eine so cremige, glänzende Konsistenz, so der Ferrero-Einkaufsleiter, Vincenzo Tapella. Eine Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte im Frühjahr von einem Krebsrisiko durch Palmöl gesprochen. Die Palmölhersteller, in der Kritik auch wegen Umweltsünden und unmenschlicher Arbeitsbedingungen, sind indes über die Ferrero-Kampagne erfreut.

