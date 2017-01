Flüchtlinge von Lesbos wollen nicht auf Kriegsschiff gehen

Trotz Kälte, Schnee und Matsch im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos wollen die Flüchtlinge nicht auf ein Kriegsschiff übersiedeln, das eigens zur Insel geschickt worden ist. Die Menschen hätten Angst, damit auf eine andere Insel oder gar zurück in die Türkei gebracht zu werden, berichteten griechische Medien heute.

Flüchtlingshelfer hatten damit bereits gerechnet. „Wieso schickt man ein Kriegsschiff und keine Fähre?“, hatte ein Helfer gegenüber der dpa kritisiert. „Es ist doch klar, dass diese Menschen Angst haben, auf ein Kriegsschiff zu steigen!“

Menschenunwürdige Zustände

Die Zustände in den Flüchtlingslagern der Ostägäis sind wegen des überraschend starken Wintereinbruchs in Griechenland seit fast einer Woche katastrophal. Mehrere tausend Menschen hausten bei Minusgraden in unbeheizten Zelten ohne Strom oder Matratzen, berichteten Hilfsorganisationen.

Um Abhilfe zu schaffen, hatte die griechische Regierung gestern einen Truppentransporter der Marine zur Insel geschickt, der 500 Menschen aufnehmen sollte. Geschätzte 200 Menschen sind zudem mittlerweile in Hotels der Insel untergekommen.

Italien: Mann stirbt bei Brand in Zeltlager

Unterdessen kam in Italien bei einem Brand in einem Flüchtlingslager ein Mann ums Leben. Zwei weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen, nachdem gestern Abend ein Feuer aus zunächst unbekannten Gründen im Gebäude einer stillgelegten Möbelfabrik bei Florenz ausgebrochen war, wie örtliche Medien heute berichteten. Rund 80 somalische Asylbewerber zelteten seit einigen Monaten dort, erklärte die Polizei auf Nachfrage. Die Überlebenden wurden zunächst in Zelten auf einem nahe gelegenen öffentlichen Platz untergebracht.

Zahl unbegleiteter Minderjähriger verdoppelt

Generell wächst in Italien die Sorge wegen der großen Zahl minderjähriger Flüchtlinge, die ohne Begleitung über das Mittelmeer im Land eintreffen. 25.846 unbegleitete Minderjährige haben 2016 Italien erreicht. Damit verdoppelte sich die Zahl gegenüber 2015, als 12.360 unbegleitete Minderjährige in Italien eintrafen, teilte das italienische Innenministerium heute mit.

Über 90 Prozent der 2016 in Italien eingetroffenen Kinder unternahmen die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer alleine, 2015 waren es noch 75 Prozent. 2016 nahm die Zahl der Minderjährigen aus Ägypten stark zu. Die meisten ankommenden Kinder stammen aber aus Westafrika.