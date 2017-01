Heinz Fischer predigt in evangelischer Kirche

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer wird am 22. Jänner in einer evangelischen Kirche in Wien-Ottakring sprechen. Der Agnostiker ist einer der Gastredner einer Predigtreihe zum diesjährigen Jubiläum „500 Jahre Reformation“ in der Markuskirche.

