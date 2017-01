Westbahn will Vorarlberger Nahverkehr übernehmen

Die private Westbahn will den Eisenbahnnahverkehr in Vorarlberg übernehmen. Heute präsentierte sie ein Angebot, das um 25 Millionen Euro besser sei als jenes der ÖBB, die vergangenes Jahr aber den Zuschlag erhalten hatten. Diese Vereinbarung von Verkehrsministerium und Land Vorarlberg mit den ÖBB will die Westbahn nun kippen.

