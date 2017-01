Anlaufschwierigkeiten bei Neuerungen

Dieser Tage steht in zahlreichen Schulen Österreichs die Anmeldung jener Kinder an, die ab Herbst in die Schule gehen müssen. Bei der Einschreibung wird die Schulreife des Kindes überprüft. Es lernt dabei meist seine künftige Lehrerin oder seinen künftigen Lehrer kennen. Das Prozedere läuft seit vielen Jahren gleich ab, doch heuer gibt es Neuerungen: Zwischen Kindergärten und Schulen sollen mehr Informationen fließen, Eltern daher Dokumentationsunterlagen aus dem Kindergarten vorlegen. Die Umsetzung scheint allerdings da und dort mit Anlaufschwierigkeiten verbunden zu sein.

