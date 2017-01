Mehr als nur Haftungsfragen

Roboter sind fixer Bestandteil der Science-Fiction-Literatur. Doch die Gegenwart holt zunehmend die Zukunft ein. Selber handelnde und denkende Maschinen prägen mehr und mehr unseren Alltag. Dabei eilt die technische Entwicklung oft der Gesetzgebung davon. Ein Vorstoß aus dem EU-Parlament will das ändern. In einem Resolutionsentwurf fordern EU-Abgeordnete allgemeine Regeln für den Umgang mit Robotern - jetzt und in der Zukunft. Der Text geht dabei über reine Haftungsfragen weit hinaus.

