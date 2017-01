Erdogan: Spekulationen gegen Lira „Terrorismus“

Angesichts der Turbulenzen um die Landeswährung Lira hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Notenbank zu einem Abwehrkampf aufgerufen. Es gebe keinen Unterschied zwischen Menschen mit Waffen und solchen, die die Türkei mit dem Wechselkurs ins Visier nähmen, sagte der Staatschef heute. Er verglich die Spekulation gegen die Lira mit „Terrorismus“.

„Müssen diesen Spielchen ein Ende bereiten“

Die Spekulation um den Wechselkurs habe jedoch keine Substanz: „Unsere Zentralbank und andere Banken müssen diesen Spielchen ein Ende bereiten“, sagte Erdogan. Die Notenbank verfüge über die nötigen Mittel dafür. Die Lira ist in den vergangenen Tagen zum Dollar von einem Rekordtief zum nächsten gefallen. Sie hat seit Jahresbeginn mehr als sieben Prozent abgewertet und ist damit eine der schwächsten Währungen innerhalb der großen Schwellenländer.

Um sie zu stützen, hat die Zentralbank bislang lediglich die Anforderungen für die Mindest-Devisenreserven der Geschäftsbanken gelockert und dem Finanzsystem Liquidität in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zugeführt. Die Wirtschaft leidet unter einer steigenden Inflation. Da nach zahlreichen Anschlägen wie an Silvester in Istanbul das wichtige Touristik-Geschäft eingebrochen ist, würden Zinserhöhungen die Konjunktur wohl vollends abwürgen.

Investoren können türkische Staatsbürgerschaft erhalten

Das Amtsblatt verkündete unterdessen eine neue Bestimmung: Wer in der Türkei investiert, kann künftig die türkische Staatsbürgerschaft erhalten. Ausländer, die für mindestens eine Million Dollar (knapp 950.000 Euro) Immobilien in der Türkei kaufen, mindestens zwei Millionen Dollar dort investieren oder mindestens drei Millionen Dollar dort anlegen, könnten einen türkischen Pass beantragen. Die Türkei kämpft seit Wochen mit einem dramatischen Verfall der Währung, der inzwischen auch die Wirtschaft gefährdet.