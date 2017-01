Staatsbürgerschaft für Investoren

Angesichts der turbulenten Kursentwicklung der türkischen Lira prescht Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem Angriff auf Spekulanten vor: Er verglich am Donnerstag die Spekulation gegen die Lira mit „Terrorismus“. „Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Terroristen mit einer Waffe und einer Bombe und einem Terroristen, der den Dollar, den Euro und die Zinsraten für seinen Zweck einsetzt“, sagte er bei einer Rede in Ankara. Die Türkei kämpft seit Wochen mit einem dramatischen Verfall der Währung und will Investoren künftig mit Staatsbürgerschaften anlocken.

