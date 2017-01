Taliban zeigen Video von Geiseln aus Australien und USA

Die radikalislamischen Taliban haben erstmals ein Video mit zwei vor fünf Monaten in Kabul verschleppten Wissenschaftlern aus den USA und Australien veröffentlicht.

Das mehr als 13 Minuten lange Video, das von Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid gestern ins Internet gestellt wurde, ist der erste Beweis, dass Kevin King und Timothy Weekes noch am Leben sind.

Befreiungsaktion schlug fehl

Bewaffnete in Polizeiuniformen hatten die beiden Professoren der American University of Afghanistan am 7. August aus ihrem Wagen gezerrt und verschleppt. Eine Geheimaktion von US-Eliteeinheiten zu ihrer Befreiung schlug kurz darauf fehl.

Wie das US-Verteidigungsministerium im September mitteilte, wurden die beiden Wissenschaftler nicht in der Region festgehalten, in der sie vermutet worden waren. Die australische Regierung erklärte, sie arbeite eng mit anderen Regierungen zusammen, um die beiden Geiseln freizubekommen.