Ministerium will „Lohnschutzklausel“ mit EU verhandeln

Das Sozialministerium will die Forderung von SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern nach einer sektoralen Arbeitsmarktbeschränkung für EU-Bürger zuerst mit dem Koalitionspartner absprechen und dann mit der EU verhandeln.

Man gehe davon aus, dass eine „Lohnschutzklausel“ unter das Sekundarrecht falle und auf EU-Ebene mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden könne, hieß es aus dem Sozialministerium.

Osteuropäische Staaten im Fokus

Kern fordert, dass Bürger aus jenen Staaten, deren Lohnniveau nicht einmal 80 Prozent des österreichischen erreicht, nur dann in Österreich tätig sein können, wenn keine heimische Arbeitskraft zur Verfügung steht. Das betrifft die osteuropäischen EU-Staaten.

In Kerns Grundsatzpapier „Plan A“ heißt es unter dem Punkt Schutzmechanismus für den Arbeitsmarkt: „Daher wollen wir in der Europäischen Union durchsetzen, dass in Branchen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit das Instrument der Arbeitsmarktprüfung - solange eine angespannte Situation existiert - wieder eingeführt werden kann.“

„Sehr schwierig zu verhandeln“

Eine „Lohnschutzklausel“ sei sicherlich „sehr schwierig mit der EU zu verhandeln“, lautet die Einschätzung des Sozialministeriums. Einen Zeitplan für die Verhandlungen wollte das Ministerium nicht nennen. Die EU-Kommission wollte heute die von Kern vorgeschlagene Arbeitsmarktbeschränkung für EU-Bürger nicht kommentieren.