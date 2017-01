Tennis: Dämpfer für Thiem vor Melbourne

Dominic Thiem hat die Generalprobe für die am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne verpatzt. Bereits im Viertelfinale des ATP-Turniers in Sydney musste sich der top gesetzte Niederösterreicher heute dem Briten Daniel Evans überraschend mit 6:3 4:6 1:6 geschlagen geben. Damit war für den 23-jährigen ÖTV-Star wie schon in der Woche davor in Brisbane in der Runde der letzten acht frühzeitig Endstation.

