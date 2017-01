Football: Los Angeles erhält zweites NFL-Team

Die National Football League (NFL) wird ab kommender Saison mit zwei Teams in Los Angeles vertreten sein. Die Chargers verlassen nach 55 Jahren San Diego und spielen so wie die Rams seit dieser Saison ab Herbst in der „Stadt der Engel“. Die fehlende Perspektive auf ein neues Stadion gab den Ausschlag für den Abschied der Chargers. Wo der Club bis zur Fertigstellung des neuen LA-Stadions 2019 seine Heimspiele bestreiten wird, ist noch offen.

Mehr dazu in sport.ORF.at