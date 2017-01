Zwei bekannte Wiener Strafrichter gestorben

Mit Peter Seda und Fritz Zöllner sind in der vergangenen Woche zwei bekannte Wiener Strafrichter gestorben, die dem Landesgericht für Strafsachen über Jahrzehnte hinweg verbunden waren. Seda starb im 67. Lebensjahr in der Nacht auf den 5. Jänner nach kurzem, schwerem Leiden, Zöllner am darauf folgenden Tag nach längerer Krankheit. Er wurde 72 Jahre alt.

Zöllner leitete als Vorsitzender zahlreiche spektakuläre Schwurprozesse. So verurteilte er 1993 den Ex-TV-Moderator und Regisseur Helmut Frodl wegen Mordes am Filmproduzenten Fritz Köberl zu lebenslanger Haft. Über einen ehemaligen Wiener Rathaussprecher, der seine Freundin erwürgt hatte, verhängte er im Jahr 2005 18 Jahre Haft. Zöllner war für seinen trockenen Humor und seine oft ironiebehaftete Verhandlungsführung bekannt.

Peter Seda fungierte jahrelang als U-Richter und Beisitzer in Schöffenverfahren. Der gleichermaßen kauzige wie bei Kollegen wegen seiner Hilfsbereitschaft beliebte Jurist wechselte am Ende seiner Laufbahn zur Staatsanwaltschaft Wien, wo er sich vor allem der grenzüberschreitenden Strafverfolgung widmete. Unter anderem war er mit den Ermittlungen gegen den ehemaligen kasachischen Botschafter in Wien, Rachat Alijew, betraut.