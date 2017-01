Europarat rechnet heuer nicht mit Teilnahme Russlands

Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Pedro Agramunt, rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit einer Rückkehr Russlands in das Gremium. „Die russischen Vertreter werden in diesem Jahr nicht teilnehmen, aber wir werden nach einer Lösung im Laufe des Jahres suchen“, sagte Agramunt heute nach Gesprächen mit russischen Vertretern in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Russland werde keinen Antrag auf Wiederaufnahme stellen, weil klar sei, dass dieser abgelehnt werden würde. Der russische Parlamentsvorsitzende Wjatscheslaw Wolodin bekräftigte, dass Moskau mit dem Europarat im Dialog bleiben wolle.

Stimmentzug nach Krim-Annexion

Russland war nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im April 2014 das Stimmrecht in der Versammlung entzogen worden. Die russische Delegation nimmt seitdem nicht mehr an den Sitzungen teil. Russland ist seit 1996 Mitglied im Europarat, der keine EU-Institution ist.

Abgeordnete der 47 Mitgliedstaaten des Europarats treffen sich vier Mal im Jahr zur Parlamentarischen Versammlung. Die wichtigste Aufgabe der Staatenorganisation ist es, die Einhaltung der Grundrechte in den Mitgliedsländern zu kontrollieren.