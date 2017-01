Grenzstaus in Salzburg: Sobotka will intervenieren

Die 24-Stunden-Kontrollen an der bayrischen Grenze führen gerade auf den Ausweichrouten in der Stadt Salzburg und im Flachgau seit einem Monat zu Stau. Jetzt will auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) intervenieren.

