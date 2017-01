Libyen: Gegenregierung teilt Einnahme von Ministerien mit

Im Kampf um die Macht in Libyen hat eine Gegenregierung des Landes nach eigenen Angaben Gebäude der international anerkannten Führung in ihre Gewalt gebracht.

Das verkündete der Premierminister der Gegenregierung, Chalifa al-Ghwell, in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Die Nachrichtenseite „Libya Observer“ berichtete, es handle sich dabei um mehrere Ministerien in Tripolis.

Darunter sollen etwa die Ministerien für Verteidigung und Arbeit sein. Die islamistisch geführte, selbst ernannte Regierung des Landes ist eine von drei miteinander konkurrierenden Führungen in dem tief gespaltenen Bürgerkriegsland, das nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 nicht mehr zur Ruhe gekommen ist.

Sie sitzt genauso wie die international anerkannte Einheitsregierung in der Hauptstadt Tripolis, trat zuletzt aber nur sporadisch auf und schien an Einfluss verloren zu haben.