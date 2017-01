Marine Le Pen im Trump Tower in New York

Frankreichs rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ist heute im New Yorker Trump Tower gesichtet worden, dem Hauptquartier des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Le Pen trank im Trump Ice Cream Parlor im Erdgeschoß des Turms einen Kaffee. Mit dabei war unter anderen ihr Partner Louis Aliot, Vizepräsident ihrer Partei Front National (FN).

APA/AFP/Huffington Post/Samuel Levine

Auf die Frage von Journalisten, ob sie Trump treffen werde, wollte Le Pen nicht antworten. Ein CNN-Journalist schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter unter Berufung auf Trumps Sprecher Sean Spicer, es werde weder ein Treffen mit Trump noch mit einem Mitglied seine Übergangsteams geben.

Zuvor hatte Le Pens Wahlkampfdirektor David Rachline in Paris erklärt, die Politikerin halte sich zu einem „privaten“ Besuch in New York auf. Ein Besuch mit Trump sei nicht vorgesehen. Die FN-Chefin hatte Trump im vergangenen November einen der ersten Glückwünsche zu seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl gesandt. FN-Vizepräsident Aliot erklärte damals, die US-Wähler hätten „einer arroganten Elite den Stinkefinger gezeigt“.