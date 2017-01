Syrien: Russland und Türkei wollen Angriffe abstimmen

Die Streitkräfte Russlands und der Türkei wollen sich künftig bei Luftangriffen auf Dschihadistengruppen in Syrien abstimmen. Ein heute in Moskau unterzeichnetes Abkommen ziele darauf ab, „Zwischenfälle zu verhindern, wenn Flugzeuge und unbemannte Flugkörper im syrischen Luftraum sind“, erklärte das russische Außenministerium.

In dem Abkommen gehe es um Luftangriffe auf „terroristische Ziele“. Es lege Mechanismen zur Koordinierung und Zusammenarbeit der Luftwaffen beider Länder fest.

Jeweils mehrere Partner

Russland und die Türkei hatten die seit Ende Dezember geltende Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und Rebellen unterzeichnet. Sie bereiten derzeit Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana vor.

Die beiden Länder kämpfen nicht nur gegen dschihadistische Gruppen, die unterstützen auch entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ist und dessen Truppen auch militärisch unterstützt, hilft die Türkei im Nachbarland bewaffneten Assad-Gegnern.

Tote bei Selbstmordanschlag in Damaskus

Unterdessen hat ein Attentäter bei einem Selbstmordanschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus heute mindestens sieben Menschen mit in den Tod gerissen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete, der Mann habe in der Nähe eines Sportvereins seinen Sprengstoffgürtel gezündet.

Die den Regierungsgegnern nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London sprach von mindestens neun Toten, einschließlich des Selbstmordattentäters. Nach ihren Angaben ereignete sich der Anschlag in der Nähe von militärischen und Geheimdiensteinrichtungen. Unter den Opfern sollen vier Soldaten sein.