US-Republikaner wollen Dutzende Verordnungen kippen

Die US-Republikaner im Kongress wollen ab Ende Jänner zwei Wochen lang Verordnungen des scheidenden Präsidenten Barack Obama aufheben. Der Fokus werde dabei auf Arbeits- und Umweltvorschriften liegen, erklärte der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, gestern.

Die Republikaner wollen dabei ab dem 30. Jänner ein Gesetz ausnutzen, das für eine gewisse Zeit die Aufhebung neuer Verordnungen mit einer einfachen Mehrheit erlaubt. Damit hätten Obamas Demokraten keine Möglichkeit, sie zu stoppen. Betroffen wären Dutzende Vorschriften, die ab Mai erlassen wurden.

Das Deregulierungsprogramm gehört neben der Aufhebung von Obamas Gesundheitsreform und einem neuen Steuerrecht zu den wichtigsten Projekten der Republikaner unter dem neuen Präsidenten Donald Trump. Sie werfen den Bundesbehörden vor, durch bürokratische Hemmnisse und teuere Verordnungen das Wirtschaftswachstum zu ersticken. Auch Trump hat von einer Regulierungswut der Behörden gesprochen. Er soll am 20. Jänner vereidigt werden.

Spion setzt Trump unter Druck

Allerdings gestaltet sich Trumps Amtsantritt immer holpriger: Berichte, Trump könnte 2013 in Moskau in Sexeskapaden verwickelt gewesen sein, sorgen derzeit für Riesenaufregung - und das, obwohl sie völlig unbestätigt sind. Für Trump wird sein ungeklärtes Verhältnis zu Russland zunehmend zu einer Belastung. Es war ein britischer Ex-Spion, der Trump mit seinen angeblichen Recherchen in die Bredouille bringt.

