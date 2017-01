Wintersturm: 190.000 französische Haushalte ohne Strom

Ein Wintersturm hat in Nordfrankreich zu schweren Beeinträchtigungen der Bevölkerung geführt. Mindestens 190.000 Haushalte seien ohne Strom, berichtete der Radiosender Franceinfo in der Nacht auf heute mit Verweis auf den Netzbetreiber ENEDIS.

Besonders betroffen seien die küstennahen Regionen Normandie und Picardie. Der Wetterdienst Meteo-France hatte vor dem Sturm gewarnt - Böen könnten bis zu 140 km/h erreichen. Für fünf Departements nördlich von Paris gab Meteo-France eine besondere Starkwindwarnung heraus - das bedeutet, dass die Menschen möglichst zu Hause bleiben und sehr vorsichtig sein sollen.

Küstenorte in Südengland evakuiert

Wegen einer Sturmflutwarnung wurden unterdessen die Bewohner mehrerer südenglischer Küstenorte zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Sie sollen sich in Notunterkünfte oder in sichere Gebiete begeben. Auch Haustiere sollten in den Notunterkünften aufgenommen werden.

Im nordostenglischen Küstenort Skegness waren Soldaten im Einsatz, um rund 3.000 Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die britische Umweltbehörde hatte vor einer lebensbedrohlichen Situation gewarnt.