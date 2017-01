US-Gitarrist Tommy Allsup gestorben

Der amerikanische Gitarrist Tommy Allsup, der einst mit Rockpionier Buddy Holly in dessen Band The Crickets spielte, ist tot. Der in Texas lebende Grammy-Preisträger wurde 85 Jahre alt. Der Musikverband Recording Academy, der alljährlich die Grammy-Trophäen verleiht, würdigte Allsup gestern als einen der besten Vertreter des Western Swing und des Rockabilly-Rocks.

Tommy Allsup: Guitarist who lost coin toss, avoided Buddy Holly plane crash dies https://t.co/6aIRUPsSLQ pic.twitter.com/R2E9ge8yQF — ABC News (@abcnews) 13. Januar 2017

Sein Sohn Austin, ebenfalls Musiker, erinnerte auf seiner Facebook-Seite an einen tragischen Vorfall im Leben seines Vaters. Allsup war im Februar 1959 mit Buddy Holly („Peggy Sue“) und dem späteren Country-Star Waylon Jennings im Rahmen einer Konzerttour im Mittleren Westen der USA unterwegs.

Auf dem Rückweg von einem Auftritt im US-Staat Iowa charterte Holly für sich und seine Kollegen Allsup und Jennnings ein kleines Flugzeug. In letzter Minute überließen die beiden aber ihre Plätze zwei anderen Tourmitgliedern der Show: Ritchie Valens und J. P. (The Big Bopper) Richardson. In einem schweren Schneesturm stürzte das Sportflugzeug kurz nach dem Start ab. Holly, Valens, Richardson und der Pilot kamen ums Leben.