Auslieferung an USA: Assange erwägt Zustimmung

WikiLeaks-Gründer Julian Assange würde nach Angaben der Enthüllungsplattform im Fall einer Begnadigung der Informantin Chelsea Manning einer Auslieferung an die USA zustimmen. Sollte der scheidende US-Präsident Barack Obama Manning noch vor Ende seiner Amtszeit begnadigen, werde Assange trotz der „klaren Verfassungswidrigkeit“ der gegen ihn erhobenen Vorwürfe einer Überstellung zustimmen.

Assange hält sich seit Mitte 2012 in Ecuadors Botschaft in London auf. Der 45-jährige Australier war dorthin geflohen, um einer Festnahme durch die britische Polizei und schließlich einer Auslieferung an Schweden zu entgehen, wo er zu Vergewaltigungsvorwürfen befragt werden sollte.

Letztlich befürchtete Assange, an die USA überstellt zu werden, wo ihm wegen der Veröffentlichung Hunderttausender geheimer US-Dokumente durch WikiLeaks eine lange Haftstrafe droht.

Um Strafverringerung gebeten

Die wegen Spionage zu 35 Jahren Haft verurteilte WikiLeaks-Informantin Manning hatte Obama um eine Strafverringerung vor dem Ende seiner Amtszeit gebeten. Der scheidende Präsident möge dafür sorgen, dass sie nach sechs Jahren aus der Isolationshaft im Militärgefängnis in Fort Leavenworth im US-Staat Kansas entlassen werde, schrieb Manning im November.

Die als Mann unter dem Namen Bradley Manning bekannt gewordene Informantin hatte während der Stationierung im Irak Hunderttausende Armeedokumente sowie Depeschen der US-Diplomatie von Militärrechnern heruntergeladen und WikiLeaks zugespielt. Nach eigenen Angaben wollte Manning eine öffentliche Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak anstoßen.