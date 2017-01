Skispringen: Polen brennen auf Heimspiel in Wisla

Das polnische Skisprungteam ist mit Chefcoach Stefan Horngacher bei der Vierschanzentournee in neue Sphären geflogen. Nach dem Doppelsieg durch Kamil Stoch und Piotr Zyla wollen die Überflieger am Wochenende auch beim Heimspiel in Wisla zuschlagen.

Die Konkurrenz schläft aber nicht und sinnt im Süden von Polen auf Revanche. Zumindest in der Qualifikation heute Abend gehören die Schlagzeilen aber eindeutig Gregor Schlierenzauer.

