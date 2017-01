Vom Indie- ins Charts-Universum

Die Londoner Band The xx gilt seit ihrem minimalistischen Debüt vor fast acht Jahren als wesentlicher Impulsgeber in Sachen Indie-Pop. Mit „I See You“ legen Jamie xx, Romy Madley Croft und Oliver Sim nun ihr drittes Album vor, und es dürfte zum Wendepunkt in der Karriere des Trios werden. So entspannt, reif und vor allem chartstauglich hat das Trio bisher noch nie geklungen. Aufgenommen wurde „I See You“ im Zeitraum von März 2014 bis August 2016. Eine Europatournee steht bevor.

