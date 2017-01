El Salvador: Erster Tag ohne Mord seit 2015

Die Polizei in El Salvador hat gestern mitgeteilt, dass am Mittwoch der erste Tag seit zwei Jahren vergangen ist, an dem kein Mord in dem lateinamerikanischen Land zu beklagen war. Laut der Agentur AP war das zuletzt am 22. Jänner 2015 der Fall. 2013 habe es einen Tag ohne Mord gegeben, 2012 zwei. Durchschnittlich starben heuer pro Tag zehn Menschen gewaltsam.

Nach UNO-Berechnungen ist El Salvador das Land mit der weltweit höchsten Mordrate. 2015 gab es 104 Morde hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Im vergangenen Jahr sank die Mordrate um 20 Prozent auf 81 Tote pro 100.000. Zum Vergleich: In Österreich liegt sie bei 0,5.

Der Rückgang der Morde ist die Folge einer großen Sicherheitskampagne der Regierung. Sie schickte eine Spezialeinheit in den Kampf gegen die mächtigen Jugendbanden des Landes.