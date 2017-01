Abgasmanipulation: Auch Renault im Visier der Behörden

Die Pariser Staatsanwaltschaft prüft Insidern zufolge einen möglichen Abgasbetrug beim französischen Autohersteller Renault. Drei Richter würden sich seit dem 12. Jänner mit dem Verdacht beschäftigen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters heute aus Justizkreisen. Die Renault-Aktie geriet deshalb unter Druck: Sie verlor rund vier Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat.

Gestern hatte die US-Umweltbehörde EPA dem italienisch-amerikanischen Konzern Fiat Chrysler vorgeworfen, ähnlich wie der deutsche Hersteller Volkswagen bei Dieselfahrzeugen massiv gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen zu haben. Demnach soll Fiat Chrysler möglicherweise illegal eine Software zur Manipulation von Schadstoffemissionen eingesetzt haben. Das Unternehmen weist das zurück.

In der Diskussion über mögliche Abgasmanipulationen bei Fiat Chrysler wird unterdessen auch die EU-Kommission zunehmend ungeduldig. „Wir haben die italienischen Behörden wiederholt gebeten, so bald wie möglich überzeugende Antworten zu geben“, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission heute. Diese seien bisher ausgeblieben. „Uns geht allmählich die Zeit aus, weil wir die Gespräche über die Konformität von Fiat bald beenden wollen.“ In Brüssel war von einem Zeitrahmen von einigen Wochen die Rede.