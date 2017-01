Wahlkampf mit offenem Ausgang

2017 beginnt zumindest im EU-Parlament gleich einmal mit ordentlich Wirbel. War die Wahl des Parlamentspräsidenten in der Vergangenheit kaum für Spannung gut, ist diesmal alles anders: Der bisherige Amtsinhaber Martin Schulz hat seine Rückkehr in die deutsche Innenpolitik angekündigt. Die Abmachung zwischen den beiden größten Fraktionen, sich das Amt aufzuteilen, ist zerbrochen. Alle acht Fraktionen schicken einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Wer am Dienstag daraus als Sieger hervorgehen wird, ist offen. Über Sieg und Niederlage könnten dieses Mal die Parteien abseits der Mitte entscheiden.

