Kostenüberschreitungen: Aus für Bregenzer Seestadt

Das Großprojekt Seestadt in Bregenz wird gestoppt. Als Grund geben die Betreiber immense Kostenüberschreitungen an. Man werde in den nächsten Monaten und Jahren sehen, wie es weitergehen wird, so Projektbetreiber Bernhard Ölz.

