Elfjähriger legte Brand in steirischer Volksschule

Ein Elfjähriger hat heute in der Obersteiermark einen Brand in seiner Volksschule gelegt. Der Bub dürfte einen Papierhandtuchspender in einer WC-Anlage angezündet haben - das Gebäude musste evakuiert werden.

Schilfbrand: Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Schilfbrand in der Nähe von Oggau am Neusiedler See gestern ermittelt die Polizei nun in Richtung Brandstiftung.

