Biathlon: Fourcade schnappt Eberhard Sieg weg

Julian Eberhard ist nur knapp an seinem zweiten Sprint-Sieg in Serie vorbeigeschrammt. Der Salzburger lag heute in Ruhpolding nach einer fehlerfreien Vorstellung auf dem Schießstand bis zum Auftritt von Saisondominator Martin Fourcade in Führung, musste sich dem Franzosen schließlich aber doch klar geschlagen geben.

Mannschaftlich stark präsentierten sich auch zwei weitere Österreicher, die damit auf gute Resultate bei der im Februar auf dem Programm stehenden Heim-WM in Hochfilzen hoffen lassen.

Mehr dazu in sport.ORF.at