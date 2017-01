Rednerin, Macherin, Karaoke-Queen

Die scheidende First Lady der USA, Michelle Obama, hat viele Herzen erobert - sogar jene von politischen Gegnern. Stilvolles Auftreten und mitreißende Reden setzten neue Maßstäbe. Die Juristin wusste auch, sich zu inszenieren, etwa durch Karaoke-Auftritte. Mit Ende der Präsidentschaft ihres Mannes Barack Obama am 20. Jänner wird auch die First Lady abtreten. ORF.at blickt zurück auf eindrucksvolle Augenblicke aus acht Jahren.

