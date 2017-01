Erdogan schließt einseitigen Truppenabzug aus Zypern aus

Vor dem Hintergrund der Zypern-Verhandlungen hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen einseitigen Truppenabzug von der geteilten Mittelmeer-Insel ausgeschlossen.

„Dass die türkischen Soldaten sich von dort vollständig zurückziehen, kommt nicht in Frage“, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu heute in Istanbul. „Wenn so etwas in Erwägung gezogen wird, dann müssen beide Seiten ihre Truppen vollständig von dort abziehen.“

Neben der Türkei hat auch Griechenland Soldaten auf Zypern stationiert. Die griechischen Truppen im Süden machen aber nur einen Bruchteil der türkischen im Norden aus. Der griechisch-zypriotische Teil verfügt außerdem über eine Nationalgarde.